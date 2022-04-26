Сегодня, 26 апреля, дорожная авария с участием пассажирского маршрутного такси произошла в Стророжовке. Глава минздрава Саратовской области Олег Костин прокомментировал случившееся.

-Благодаря слаженной работе медиков и грамотному использованию современных технологий — единая диспетчкская служба позволила оперативно направить к месту ДТП сразу 6 автомобилей, находящихся по близости, скорые прибыли к месту аварии в считанные минуты. По последним данным на эту минуту помощь понадобилась 10 людям, находящимся в микроавтобусе. Двое мужчин в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу. Остальные получили помощь на месте, при необходимости, нуждающихся продолжат получать помощь амбулаторно. Ситуацию держу на личном контроле, — написал он в своем телеграм-канале.