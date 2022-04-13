С огромным удовольствием побывал в особняке Александровского на Советской/Радищева, где более 15 лет назад располагался туберкулезный диспансер.

Долгие годы здание было заколочено и оставалось грустным памятником неопределенности в самом центре города.

Сегодня при поддержке Вячеслава Викторовича Володина в нем сделано шикарное учреждение дополнительного образования для детей и подростков, учащихся в лицее-интернате-64.

Рачительный подход, современные технологии позволяют достаточно быстро привести подобные объекты в соответствие с санитарными нормами и правилами, то есть сделать абсолютно безопасными и доступными для людей.

Теме повышения качества и уровня жизни населения сегодня посвятил особое внимание в ходе своего общение и сам спикер Государственной Думы. В сложившихся условиях каждый из нас – руководителей на местах – должны приложить максимум усилий, принять исчерпывающие меры ответственности, чтобы выполнить все свои обязательства, взятые перед жителями.

Сегодня во всех сферах, в том числе в здравоохранении, реализуются масштабные программы по модернизации и обновлению. Область получает небывалые, не виданные ранее средства на это для того, чтобы медицинская помощь для населения была доступней и качественней.

Мы строим новые медицинские центры, капитально ремонтируем больницы, открываем новые фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, закупаем новое диагностическое оборудование – компьютерные томографы, МРТ, инновационные рентгенологические комплексы и УЗИ-аппараты в рамках Президентского Нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного медицинского звена. Для некоторых поликлиник в районах и их жителей – это абсолютно в новинку, такой медтехники они не видели даже по телевизору, а теперь могут ей пользоваться.

Работа в данном направлении продолжается, поэтому концентрация усилий главврачей, четкий контроль за конкурсными процедурами, работа на результат – все это на постоянной нашей повестке дня.

Уверен, только такой подход в работе, о котором постоянно говорит Вячеслав Викторович, и позволяет сдвинуть с мертвой точки годами и десятилетиями не решаемые вопросы.

Кстати, особняк Александровского – яркий тому пример.