Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отдал свой служебный автомобиль марки Toyota Camry с номерами А022СА поликлинике №2, расположенной в областном центре.

Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Олег Костин заявил, что для своих каких-то дел можно использовать и другие средства перемещения и вообще пешие прогулки полезны.

К учреждению прикреплено более 70 тысяч человек, оно одно из самых крупных в городе. Теперь медработники смогут с комфортом доставлять лекарства коронавирусным пациентам на дом.

Олег Костин выразил благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, своим коллегам, министрам, всем, кто помогает медработникам с транспортом.

Напомним, что председатель ГД Вячеслав Володин призывал саратовских чиновников отдавать машины врачам. Десять единиц транспорта из правительства поступили в организации.