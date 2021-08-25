На конференции в пресс-центре «КП-Саратов» 25 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин ответил на претензии, предъявленные жителями Саратова к работе выездных врачей.

Согласно многочисленным жалобам, врачи, приезжают на дом к людям с симптомами коронавируса без соответствующей защиты, и кроме того, направляют людей с этими симптомами в поликлинику, где они оказываются в очередях.

Министр здравоохранения объяснил, что мазок надо брать дома, и больничный можно открыть по телефону и заверил, что с медработниками проведутся разъяснительные беседы.