Глава минздрава региона Олег Костин встретился с муфтием Саратовской области, главой Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддасом-хазрат Бибарсовым.

— Поговорили о коронавирусе. Он сам, не скрывая, ранее говорил, что перенес эту болезнь. Причем, непросто. Лежал в госпитале. Поэтому неслучайно ДУМСО и он лично помогают нашим медработникам в «красных зонах» — гостинцами, добрым словом, моральной поддержкой. Большое ему и всему управлению спасибо! — отметил министр.

Кроме того, Костин рассказал Мукаддасу Аббасовичу о реабилитации пациентов, перенесших ковид. Эта помощь сегодня, со слов министра, доступна. В нашей области более 4 тысяч человек ее уже получили. Особый акцент — на пожилых, так как от последствий болезни они страдают больше всего.

Костин и Бибарсов договорились о дальнейшем сотрудничестве на благо и здоровье жителей