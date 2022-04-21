Глава регионального министерства здравоохранения Олег Костин:

-Внимательно слушал Валерия Радаева. Очень содержательная и конкретная оценка основных направлений работы региональной исполнительной власти по важным, касающимся каждого жителя, сферам жизнедеятельности нашей области.

Хотелось бы отметить его неравнодушное и трепетное отношение к здравоохранению, социальной сфере в целом, его созидательный подход и нацеленность на результат. Все знают, что в последние годы мы реализуем масштабные проекты по улучшению региональной медицины. Это и нацпроекты, и госпрограммы, и проекты в том числе по модернизации первичного звена здравоохранения.

Наш губернатор принимает в этой работе самое активное участие, оказывает помощь и поддержку в поистине стройках века. За последние годы мы закупили столько оборудования для больниц, поликлиник, социозащитных учреждений, сколько не закупалось, примерно, лет десять. По инициативе главы региона решаются вопросы достойной оплаты труда персонала учреждений. Вызывает искреннее уважение готовность и способность губернатора на прямой диалог с жителями, причем на любую тему, в том числе самую трудно решаемую.

Лично был свидетелем, когда жители подходят к Валерию Васильевичу и говорят «Спасибо!», а это ли не главная оценка деятельности власти.