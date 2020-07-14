Министр здравоохранении Саратовской области Олег Костин поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку саратовских медиков.

— Благодаря помощи председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область ожидается федеральный транш почти в треть миллиарда рублей на нужды здравоохранения.

Ситуация в сфере оказания медпомощи населению уже несколько месяцев находится в зоне ежедневного самого пристального внимания. В начале года мы попали в трудную ситуацию. Коронавирус полностью изменил работу больниц, поликлиник, диспансеров. Приостановка оказания плановой помощи, необходимость переориентации расходов на закупку медицинской аппаратуры, лекарственных препаратов для лечения инфекции, средств индивидуальной защиты, все это и многое другое, послужило поводом сместить привычные приоритеты в здравоохранении на общую борьбу с ковидом, и прежде всего, в части расходов. Финансирование наших медучреждений шло только на защищенные статьи расходов, приоритетные и неотложные нужды. Учреждения практически перестали зарабатывать средства на профосмотрах, диспансеризации, платных услугах. По части учреждений деньгами текущего года пришлось закрыть доги прошлого. Как следствие этого, начали образовываться серьезные долги и развитие медучреждений остановилось. Перед нами вырисовывалась картина принятия непопулярных мер, прежде всего, в рамках тарифообразования. Но прекрасно понимаю, что при изменении тарифа больнице или поликлинике, может пострадать и качество предоставляемой медицинской услуги, да и денег учреждение особых может не получить.

Выделенные средства помогут нам войти в нормальное русло, погасить долги медучреждений, планово подготовить их к работе в нормальном, докоронавирусном, режиме. Мы все этого ждем.

Хочу выразить искреннюю благодарность Вячеславу Володину за помощь, которую он постоянно оказывает саратовской медицине, — говорит Костин.