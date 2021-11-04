Сегодня, 4 ноября, министр здравоохранения посетил поликлиническое отделение 2-й горбольницы Саратова на улице Горького.

Об этом Олег Костин сообщил в своем Instagram.

— В примыкающем к ней (поликлинике — Ред.) здании ночью был сильный пожар — горела бывшая гостиница «Россия» (Россию невозможно сжечь, хотя и пытались многие! Это я о нашей стране), — сообщает министр.

Глава областного минздрава осмотрел клинику и заметил, что после тушения пожара здесь протекли несколько помещений.

В связи с этим Костин дал поручение срочно готовиться к ремонту. Сейчас медучреждение не работает, оно обесточено. Как только появится свет, работа медучреждения возобновится.