Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин напомнил горожанам, что остановить распространение коронавируса поможет только вакцинация. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Этим он поддержал заявление главного внештатного педиатра России, которая рассказала о вакцинации детей и подростков. Она заявила, что как только будут привиты практически все, исчезнут и инфекции, ими просто некого будет заражать.

—За границей подростков 12-17 лет и даже детей с 5 до 11 лет вакцинируют уже более полугода, и этой вакцинацией охвачено в некоторых странах до 50-75 процентов целевых когорт. У нас также появился вариант вакцины для самых старших детей – подростков, созданный на надежной платформе «Спутника V», который может защитить их здоровье, — отметила Лейла Намазова-Баранова.