Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о том, как в других странах борются с коронавирусом.

Он отметил, что Вьетнам смог избежать трагических последствий благодаря серьезному карантину, при наличии всего восьми врачей на десять тысяч населения. Наказывают жестко тех, кто распространяет фейки, отказывается носить маску или кого-то заразил.

При том что там население в 40 раз больше, чем в Саратовской области, а зараженных порядка 1,3 тысячи человек, то есть один пациент в сутки.

В регионе же заразились более 27 тысячи человек, 3,5 тысячи человек находятся в стационарах, 978 лечатся дома.