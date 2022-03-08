Сегодня, 8 марта, глава здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал поздравление с Международным женским днем в инстаграм.

-8 марта – хороший повод поздравить женщин, подарить цветы и подарки. Это первый праздник весны! Он подчеркивает вечные женские ценности — способность дарить жизнь, бережно хранить тепло, красоту, нежность, мудрость.

Многое в нашей жизни зависит от вас, дорогие женщины, от вашего терпения, доброты, любви, стремления наполнить дом уютом. Мы постоянно ощущаем вашу поддержку, заботу и желание помочь. Сфера здравоохранения одна из немногих, где так широко представлено тепло ваших сердец. Бесспорно, вы принимаете самое активное участие во всех сферах жизни, добиваясь значительных успехов. Благодаря вашей житейской мудрости, заботе, душевному такту и доброте, семейные ценности остаются незыблемыми.

Пусть мужское внимание, преклонение и забота станут постоянными

спутниками вашей жизни! От всей души желаю вам крепкого здоровья, бесконечного счастья и любви!-написал он.