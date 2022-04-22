Жителям Саратовской области обещают сделать прохождение диспансеризации максимально быстрым и удобным.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, в области возобновлена плановая медицинская помощь.

Это стало возможным на фоне резкого падения заболеваемости населения коронавирусом.

Костин ранее акцентировал внимание переболевших ковидом, что для прохождения медосмотров есть 2-3 месяца — до новой волны COVID-19.

Костин предлагает пациентам сообщать в минздрав «обо всех элементах, которые мешают пройти медосмотр».

Со слов руководителя ведомства, все главные врачи предупреждены о «недопустимости приписок — фиктивного прохождения медосмотров».