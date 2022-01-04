Глава саратовского минздрава Олег Костин обратился в Instagram к жителям области с призывом помочь в борьбе с новым штаммом COVID-19 омикроном.

Чиновник обозначил, что в последнее время всё чаще слышно споры о попрании свободы и навязывании каких-либо требований.

— Я очень хочу по-простому сказать от нас медиков, врачей, всех тех, кто уже два года бросил свою специальность, по которой учился, встал в костюме рядом с постелью больных этой инфекцией. Именно они видят, что это за болезнь, и просят всех что-то сделать, чтобы остановить эту пандемию, — пишет Костин. Министр также напомнил, что, когда ещё не появилось вакцины, было намного страшнее.

Чиновник обозначил, что считает недопустимым уклонение от вакцинации и способствование в расширении рынка поддельных сертификатов.

— Помогите нам, чтобы мы помогли вам, это несложно, и мы расскажем как, — попросил Костин.