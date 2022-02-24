Сегодня, 24 февраля, министр здравоохранения Олег Костин во время брифинга ответил на вопросы об отмене QR-кодов и стабилизации ситуации с ковидом.

По его словам, несмотря на все еще высокий показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией, ситуация в регионе улучшилась. Исследования показывают, что в большинстве случаев болезни проходят в легкой форме, либо бессимптомно.

— Это не сравнится с ситуацией год назад. Стабилизация системы здравоохранения, снижение нагрузки на медицинские учреждения, — все это помогает намного улучшить показатели и снизить смертность. — поясняет Костин.

На вопрос о том, были умершие от омикрона или нет — министр ответил отрицательно.

— Случаев смертей от омикрона нет. Однако, существуют смешанные болезни, которые приводят к тяжелым патологиям и смертям.

Также он развеял некоторые сомнения на счет отмены QR-кодов, заявив, что полностью поддерживает решение правительства.

— Вакцинация дело добровольное и осознанное. Но нельзя не отметить, что привитые переносят заболевания намного проще.