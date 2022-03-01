Сегодня, 1 марта, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на очередном заседании корсовета отчитался о результатах борьбы с коронавирусом.

По его словам, введение в больницах практики работы с заболевшими дистанционно имеет положительные результаты. Число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, составляет около 36 тысяч человек.

Кроме того, на днях появилась новая версию Временных методических рекомендаций по лечению ковида. В них даются указания к применению противовирусных препаратов.

Он еще раз подчеркнул, что наличие положительного ПЦР-теста не служит основанием для выдачи лекарств от коронавируса. Они назначаются врачом после обследования.

— Это не конфетка, не леденец, это медицинский препарат, — добавил Костин.