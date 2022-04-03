Никакой зарубежной практики.

Российские врачи теперь будут работать только на россиян.

Американская компания по лицензированию иностранных докторов ECFMG отказывает россиянам в получении сертификата.

На сайте ECFMG появилось объявление, что компания приостанавливает «сертификационные услуги» для граждан РФ, проживающих в РФ.

Более того, организация ECFMG заблокировала личные кабинеты тех россиян, которые уже оплатили услуги и начали процесс прохождения сертификации в американской ординатуре. Деньги у пользователей в аккаунте отображаются, однако воспользоваться ими нельзя.