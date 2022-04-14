Сегодня провел очередной личный прием граждан.

Общение с заявителями осуществлялось по телефону.

Записались 8 человек по вопросам лекарственного обеспечения и организации оказания медицинской помощи. Как всегда, люди высказывались эмоционально, но часто конструктивно.

На местах — в поликлиниках и больницах — к сожалению, все еще встречаются отдельные недоработки, отчего граждане вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. Работаем над этим.

Всегда говорил, что умение главврачей общаться, слушать и слышать пациентов — залог, как минимум, половины успешности в решении любого вопроса.

Всем заявителям предложил помощь и содействие в решении вопросов. Рассмотрение обращений каждого заявителя находится на моем личном контроле.

Напоминаю, ознакомиться с порядком записи на прием к руководству министерства здравоохранения Саратовской области можно по ссылке: http://minzdrav.saratov.gov.ru/on-line/.