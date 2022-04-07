Сегодня, в День здоровья, проехался в электричке.

В «Электричке здоровья»!

Наконец, после двух пандемийных лет наши врачи могут проводить профилактические мероприятия в общественных местах.

Скажу так, с началом дачного сезона, когда многие садоводы, в первую очередь, спешат на свои дачные участки, а не в поликлинику, пройти экспресс-обсоедование прямо в электричке — значит иметь возможность вовремя оценить все риски для здоровья.

Это, по сути, начальная ступенька диспансеризации, которую мы будем усиливать и развивать. Отдельно хочу поблагодарить руководство Саратовской железной дороги, при активной поддержке которого мы проводим свои профилактические акции.

Больше 3,5 тысяч обследовались в электричках здоровья. Надеюсь, что темпы не сбавим!