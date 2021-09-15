Из-за роста заболеваемости коронавирусом будут расширены консультативные центры, сообщает пресс-служба минздрава Саратовской области.

Глава минздрава Олег Костин провел срочное совещание с главными врачами стационаров и поликлиник региона из-за роста числа обращений за медицинской помощью. Он сказал, что из-за этого регистратуры не справляются с количеством вызовов.

Губернатор области Валерий Радаев дал поручение в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и усилить работу амбулаторного звена, поскольку выросла нагрузка и на службу «скорых».

—С целью профилактики распространения коронавируса медработники поликлиник продолжают посещение пациентов на дому. Мы понимаем, что у нас есть кадровый дефицит, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Сейчас мы привлекаем студентов из медицинского университета и колледжей. Они в ближайшие дни выйдут для работы в качестве помощников врачей-терапевтов, медицинских сестер, регистраторов, — рассказал министр.

По его словам, не должно быть сбоев в работе регистратур и колл-центров. Особое внимание он попросил уделить лицам пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.