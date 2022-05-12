После длительного перерыва, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции в ГУЗ СО «Петровская РБ» снова возобновлены выезды мобильной медицинской бригады.

За текущий период 2022 г. на территории Петровского района осуществлено уже 8 выездов с использованием мобильного медицинского комплекса с охватом 24 населенных пунктов. Данные выезды организованы в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Основной задачей данных выездов является оказания первичной медико-санитарной помощи жителям малочисленных и отдаленных населенных пунктов, а также проведение профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации.

Сегодня состоялся очередной плановый выезд специалистов районной больницы в село Новодубровка. В работе мобильной бригады приняли участие: заместитель главного врача по медицинской части, фельдшер ОМО, врач-терапевт, медицинская сестра функциональной диагностики, фельдшер доврачебного кабинета, медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники. Специалистами ГУЗ СО «Петровская РБ» было осмотрено более тридцати пациентов. В том числе, специалисты посещали на дому пациентов, которые по состоянию здоровья не могут попасть на прием. При выезде проводилось измерение артериального давления, индекса массы тела (измерение роста и веса), сатурации, ЭКГ исследование. Так же пациентам был осуществлен забор крови на общий и биохимический анализ. При необходимости пациенты были направлены на дообследование к специалистам районной больницы.

Также в этот день произошла встреча заместителя главного врача по мед. части с уполномоченным домовым хозяйством села Старая Лопатка, находящегося в зоне обслуживания ФАП с. Новодубровка.

Татьяна Владимировна при встрече выслушала проблемные моменты работы домового хозяйства и внесенные предложения по улучшению медицинской помощи жителям данного населенного пункта. Также вручила укладку для оказания первой помощи уполномоченному лицу.