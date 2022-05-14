В воскресение планирую посетить Перелюбский район, фельдшерские пункты, ЦРБ…

Жители района могут тут задать вопросы, обратиться с необходимыми для них проблемами, также касаемо обучения детей в училищах и институтах.

В 12 часов планируется открытие памятной доски у места работы бывшего главного врача больницы Валентины Ивановны Ивлиевой.

Всю свою трудовую деятельность она посвятила медицине, пройдя путь от врача-интерна до руководителя одной из крупных районных больниц Саратовской области. Общий трудовой стаж В.И. Ивлиевой в отрасли здравоохранения составлял около 40 лет. Весь свой трудовой путь она посвятила «Перелюбской РБ». На протяжении 27 лет она возглавляла учреждение, до последнего времени совмещая деятельность с работой врачом-неврологом.

На протяжении всего времени Валентина Ивановна гармонично сочетала административно – управленческую работу с практической медицинской деятельностью. Ее вклад в развитие больницы неоценим. Она профессионально и скрупулезно организовывала и решала поставленные задачи.