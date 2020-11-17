Сегодня, 17 ноября, министр здравоохранения Олег Костин вручил орден Пирогова Заслуженному врачу РФ, Отличнику здравоохранения, заведующему инфекционным отделением, врачу-травматологу данного медучреждения Владимиру Елистратову. Об этом сообщили в минздраве региона.

Сейчас он лечится от коронавируса в специализированном госпитале, который размещен в городской клинической больнице № 2 им. В.И. Разумовского. Там же ему и вручили государственную награду РФ.

—Владимир Николаевич – выдающийся человек, профессионал своего дела, крепкий семьянин. Его отличают человечность, отзывчивость и неистовое желание помогать людям. В здравоохранении он работает более 34 лет, из которых 25 – заведующим травматологическим отделением горбольницы № 2 Саратова. Работу своего отделения он организовал на высшем уровне, – отметил Олег Костин.

Он пожелал врачу как можно больше сил и бодрости духа, чтобы тот смог вернуться в строй.

Напомним, Указом Президента РФ от 21 июня 2020 года этой награды удостоена и заведующая инфекционным отделением Балаковской городской клинической больницы, Отличник здравоохранения Наталья Крашенинникова.

