Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью в регионе. Об этом он написал в своем инстаграм-профиле.

Он отметил, что врачам стало немного легче работать. В поликлиниках расширяются колл-центры, запасы медикаментов пополняются.

Также министр попросил граждан не вызывать скорую помощь из-за легкой простуды, так как она сейчас перегружена.

— Отнеситесь с пониманием — не нужно с температурой 37 вызывать скорую, она может не доехать к тому, кто действительно находится в тяжелом состоянии, — написл он.