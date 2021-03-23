Следователи возбудили уголовное дело в отношении одной из торговых организаций Саратова, которая подозревается в уклонении от уплаты налога, подлежащего уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, организация, специализирующаяся на оптовой торговле мясом и мясной продукцией для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость придумала специальную схему.

Четверо предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения получили на свои счета за продукты и услуги организации питания свыше 350 миллионов рублей. В декларациях за 2018 год этого отражено не было.

Недоплата составила свыше 45 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

По данным источника интернет-издания “Новости Саратова” речь идет об Олеге Подборонове и “рынке на Топольчанской”.