Депутат Госдумы от КПРФ посетила с внуками представление в открывшемся после реконструкции цирке Саратова.

— В субботу вечером побывала с внуками в саратовском цирке им.братьев Никитиных. Давненько мы там не были, потому что его долго ремонтировали, но чудо свершилось и он распахнул двери для зрителей. С детства люблю цирк и театр. Кто-то может мою любовь к цирковым представлениям воспринимать как несерьезное увлечение. Но детское восприятие к чудесам, виртуозным трюкам, силовым и воздушным акробатам, номеров от которых замирает дыхание, фокусам и дрессированным животным, оставляет всё время чувство невероятных возможностей человека, титанического труда и праздника! — признается впечатленная увиденным коммунистка.

— Мы так соскучились по арене, что два с половиной часа пролетели как один миг. Очень красочное представление солнечной Италии! — завершает свой отзыв Алимова в сети Facebook.