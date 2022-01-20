Сотрудники центра политической конъюнктуры изучили результаты осенней работы депутатов Госдумы.
Всего за сессию в это время было 23 пленарных заседания и 1075 голосований.
Больше всего пропускали их народные избранники Карачаево-Черкесской Республики, Камчатского края и Курганской области.
В Саратовской области выше среднего пропусков — 37,21% – у депутата КПРФ Ольги Алимовой, 30,23% – Андрея Воробьева, 38,33% — Николая Панкова, 33,49% — Александра Стрелюхина.
Председатель ГД, Вячеслав Володин, который часто бывает в командировках – 42,05.
Отметим, что чаще всего из саратовских депутатов голосовала против Ольга Алимова — 7,35%. «За» — Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин.
Однако при составлении рейтинга представители центра не взяли в счет данные о работе депутатов в регионе, с избирателями. Эта информация сказала бы гораздо больше нежели число пропусков у почти равных по показателям Алимовой и Панкова.