Посмотрела вчера кадры из Казани, когда людей без qr-кодов чуть ли не силой вышвыривали из общественного транспорта.

Видела драку пассажира с контролёром и водителем автобуса. Господа, называющие себя властью, вы считаете это нормальным? Почему вы пытаетесь решить любую проблему силой и запретами — «запретить», «не пущать», «изолировать»?.. Как быть сейчас тому, кто хочет сделать вакцину, — тратить деньги на такси, идти пешком? Почему вы не думаете перед тем, как что-то сделать?! Вы пытаетесь разделить россиян на две части — одна с qr-кодом, другая без него.

Но силовые методы вакцинации и qr-изации не добавят вам союзников, а только создадут сопротивление. Пока молчаливое. Пока..

Напомню вам, господам из власти с короткой памятью, как в 2005 году уже выкидывали из автобусов пассажиров, тогда проводили «монетизацию» льгот. Помните, что было потом?! Как вы тушили протесты деньгами?!

Вы уверены, что сейчас у вас хватит денег, чтобы потушить социальный протест?! Ведь тогда рейтинги у власти были значительно выше нынешних! Как вы думаете, сколько сторонников qr- кодизации появится после этого?! Вряд ли много!

Лично я после увиденного стала однозначной противницей поголовного введения qr-кодов! Мы — люди, а не товар!