Провела тематический прием по вопросам вывоза ТКО и ТБО на территории Балаковского муниципального района.

На встречу пришли более 40 балаковцев, в том числе старшие по домам.

Мероприятие прошло при участии директора компании «Ситиматик» Михаила Андреева, представителей администрации, прокуратуры, представителей УК, подрядчиков.

Жители высказали много претензий к компаниям, которые занимаются уборкой и вывозом мусора: жаловались на срывы графиков вывоза, на высокие, по их мнению, тарифы, на содержание контейнеров и контейнерных площадок. От представителей коммунальных предприятий, к сожалению, получить ответы на все вопросы не удалось. Решили направить обращение в прокуратуру, чтобы разобраться с наиболее напряженными моментами.

Кстати, передать свои претензии и вопросы по этой теме можно по телефону общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 8 8453 32-10-10. Все обращения будут зафиксированы и отработаны.

На следующей неделе, в среду, этот же вопрос будем обсуждать уже на площадке Саратовской областной Думы в рамках парламентских слушаний.