Открыли серию совещаний на тему целевого обучения в вузах выпускников школ области.

12 мая заслушали информацию от 17 районов. В каждом – ситуация разная. Но вопросы, на которые следует обратить первоочередное внимание, схожие.

Во-первых, максимальное использование квот на целевое обучение.

По педагогическим специальностям в 2021 году квота оказалась заполненной всего на 38%. При этом мы знаем, какой кадровый дефицит в школах.

В ряде районов совсем не востребованы целевые направления в аграрный и технический вузы. Если в районе нет работодателя, который готов принять специалиста с таким профилем подготовки, то целевой договор может заключать и муниципалитет. Но для этого должны быть приняты нормативно-правовые акты.

Во-вторых, нужно расширять меры поддержки целевиков за счет средств местного бюджета.

Следует широко доносить информацию о возможностях получения целевого обучения до школьников и их родителей. Нередко будущие абитуриенты просто не знают о таком механизме.

Разъяснительную работу нужно вести и с будущими работодателями. Пояснять, что они получат в результате такого сотрудничества. К примеру, аграриям, которые заключают договор на целевое обучение, из областного бюджета выделяются субсидии.

В пятницу 13 мая состоится следующая рабочая встреча с представителями министерства образования области, вузов и ряда районов.

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