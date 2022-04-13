На заседании комитета по социальной политике рассмотрели законопроект о новой мере поддержки семей с детьми.

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 года предлагается установить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет гражданам, проживающим на территории области.

Право на выплату будут иметь семьи, признанные нуждающимися в социальной поддержке, то есть семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Размер выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума ребенка, то есть 5533,50 рубля, 8300,25 рублей или 11067 рублей в месяц в зависимости от доходов семьи. Ожидается, что новая мера поддержки охватит 82 384 ребёнка от 8 до 17 лет.

Документы на назначение выплаты можно будет подавать с 1 мая 2022 года через сайт Госуслуги или МФЦ. Выплачивать пособие будет Пенсионный фонд.

При этом семьи, в случае назначения новой меры соцподдержки, получат выплату и за апрель текущего года.

Окончательное решение по законопроекту примем на очередном заседании областной Думы 20 апреля.