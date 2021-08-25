Вице-спикер Саратовской областной Думы Ольга Болякина прокомментировала инициативу Президента РФ Владимира Путина о выделении единовременной денежной выплаты всем пенсионерам. О ней глава государства в очередной раз рассказал на прошедшем во вторник, 24 августа, в Москве Съезде «Единой России». Он дал поручение профильным ведомствам как можно быстрее начислить эти средства пенсионерам.

—Забота о людях старшего поколения была и остается одним из приоритетных направлений для «Единой России». Об этом в очередной раз на Съезде Партии напомнил Президент РФ Владимир Путин. Отмечу, что в Саратовской области пожилые граждане пользуются всеми возможными мерами поддержки. Это необходимо в том числе для того, чтобы им не пришлось экономить на самом главном – продуктах питания, лекарственных средствах. Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей позволит всем пенсионерам выправить финансовое состояние, которое могло пошатнуться из-за незапланированных расходов на средства индивидуальной защиты и лекарства, другие непредвиденные траты. Это своевременная и необходимая мера, — подчеркнула Болякина.

Напомним, в Москве 24 августа прошел второй этап Съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.