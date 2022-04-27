Планирую продолжить работу в интересах жителей Балаковского района Саратовской области по одномандатному избирательному округу №29.

В партии «Единая Россия» состою с 2005 года. Мои однопартийцы – это активные и неравнодушные люди, готовые всегда прийти на помощь. «Единая Россия» – единственная Партия в стране, которая проводит процедуру предварительного голосования, тем самым обеспечивая максимальную прозрачность выборного процесса.

В Балаковском районе я выросла и училась. Хорошо знаю его особенности, знаю, чем и как живут люди. Начиная с 2005 года, работала депутатом трех созывов Совета города Балакова, затем – районного Собрания. Семь лет руководила общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». В 2017 году избиратели округа доверили мне представлять их интересы в Саратовской областной Думе. За все эти годы вместе нам удалось решить многие вопросы.

Уверена, мой депутатский опыт поможет и в дальнейший работе на благо жителей города Балаково и Саратовской области.