В Саратове начались торжества в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с Губернатором области Валерием Радаевым, депутатами Государственной Думы Николаем Панковым и Андреем Воробьевым, сенатором Российской Федерации Олегом Алексеевым и коллегами по фракции в областной Думе возложили цветы и венки к монументу «Воин-освободитель» на Воскресенском кладбище и почтили память павших минутой молчания. Затем на Театральной площади посмотрели торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона.

9 мая состоится традиционный митинг-концерт на Соколовой горе в Парке Победы, а затем – «Бессмертный полк».

Приглашаю всех присоединиться к этой всенародной акции и отдать дань памяти и уважения поколению победителей.