В ближайшие три дня работаю в округе.

Программа насыщенная: встречи с жителями сел Балаковского района, выездные комиссии по обращениям граждан, тематический прием по вопросам вывоза ТБО. О результатах обязательно расскажу.

Уже провела встречу в селе Красный Яр. Было много вопросов. Нет фельдшера, а сам ФАП давно нуждается в ремонте. Обновить помещения требуется и в сельском доме культуры. На одной из улиц нет освещения, есть проблемы с дорогами. По результатам встречи составили протокол, все обращения обязательно отработаем.

Поделилась с красноярцами и хорошей новостью: одобрен проект, который мы подавали на участие в областной программе поддержки местных инициатив. Речь идет о возведении в селе хоккейной коробки.

Финансирование проекта составит 1,5 млн рублей.