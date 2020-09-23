Известная телеведущая проекта «Дома-2», певица и владелица своей собственной криптовалюты Ольга Бузова устраивает концерт в Саратове.

Мероприятие пройдет 6 ноября в ледовом дворце спорта «Кристалл», билеты стоят от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

Напомним, предыдущие три раза намеченные выступления Ольги срывались.

Апрельский концерт не состоялся из-за коронавируса, а двумя годами ранее местные жители выразили категорическое недовольство тем, что она хочет спеть в Саратовском театре оперы и балета.

В августе 2018 года певица сама отменила ряд гастрольных туров.