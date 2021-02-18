Уже в этом апреле, 9 числа, известная певица Ольга Бузова снова попытается выступить на саратовской сцене.

Напомним, в прошлом году ее концерт отменили из-за введенных по коронавирусу ограничений.

Большое шоу “Принимай меня” состоится во дворце ледовых видов спорта “Кристалл”.

Желающим послушать певицу придется отдать от одной до трех с половиной тысяч рублей.

Напомним, Ольга Бузова уже пыталась приехать в Саратов в ноябре, но концерт так и не состоялся.

В 2018 году ей запретили выступать на сцене местного театра оперы и балета, а до этого певица сама отменила свое выступление.