Сегодня, 7 декабря, в Саратове состоялся корсовет по борьбе с коронавирусом. О текущей ситуации в регионе высказалась глава местного отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она отметила, что в Саратовской области идет снижение заболеваемости на протяжении трех недель, однако текущую ситуацию охарактеризовала, как напряженную.

— Относительная заболеваемость 165 случаев на 100 тысяч населения на прошедшей неделе и 500 заболевших ежесуточно, все это характеризуется именно как напряженная ситуация, — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Она отметила, что заболеваемость в регионе снизилась на 9,2%. Наибольшее уменьшение заражаемости наблюдается в возрастной группе от 49 до 65 лет.