И.о. директора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Мизякина поздравила выпускников их родителей и учителей с последним школьным звонком.

— Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и родители!

Примите искренние поздравления с самым волнительным и радостным праздником — Последним школьным звонком!

Окончание школы – одно из важнейших событий в жизни каждого человека, серьезный рубеж, когда заканчивается детство и начинается новая взрослая жизнь с невероятными открытиями, большими достижениями, яркими победами, полная перспектив, самостоятельных исканий и самореализации. Все мы помним то прекрасное чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого учителя и школьных друзей.

На протяжении многих лет школа была для вас вторым домом, источником знаний и вдохновения, где заботливые педагоги учили добру и справедливости, а теперь вам предстоит прощание с ней, сдача государственных экзаменов, результаты которых во многом определят дальнейший выбор жизненного и профессионального пути. Безусловно, ваши успехи во многом будут зависеть от того, в каком высшем учебном заведении вы продолжите свое обучение, обретете специальность близкую по духу и характеру, перспективную и востребованную в современном мире.

Если вы мечтаете стать успешным экономистом, эффективным топ-менеджером, высококвалифицированным специалистом в сфере цифровой экономики, руководителем предприятия, сотрудником государственных органов управления приглашаю вас учиться в Саратовский социально-экономический институт, который на протяжении своей 90-летней истории славится широким спектром экономических направлений подготовки и специальностей, высоким уровнем образования, уникальным профессорско-преподавательским составом, современными образовательными технологиями и инновационными программами, известными в России научными школами, дружным студенческим коллективом.

Дорогие выпускники! Перед вами открыто множество дорог, и я желаю, чтобы, выбрав свою, вы шли по ней уверенно и до конца, смело преодолевая трудности. Не забывайте родную школу, не теряйте связи со своими мудрыми учителями – наставниками.

От всей души желаю вам высоких баллов на каждом выпускном экзамене, крепкого здоровья, счастья, благополучия, а вашей школе — процветания, смелых проектов, талантливых учеников! В добрый путь! — пожелала Ольга Мизякина.