Сегодня в поддержку решения Президента Российской Федерации по денацификации и демилитаризации Украины выступают все здравомыслящие и реально желающие мира люди. Общаясь с российскими военнослужащими, я часто на вопрос о самой большой личной мечте получала ответ: «Мир во всём мире». Они говорят об этом абсолютно без пафоса, нередко с грустной улыбкой добавляя, что просто ненавидят войну, но «есть такая профессия – Родину защищать». И приходится нашему достойному воинству в который раз очищать мир от нацистской чумы, расползающейся и набирающей обороты при натовском содействии. Потому-то наш Верховный Главнокомандующий Владимир Путин и отметил с горечью: «Нам не оставили выбора», потому и вынуждены наши российские войска посредством специальной операции героически вызволять из-под геноцидного правления киевской хунты жителей Донбасса и мирно-настроенных граждан Украины.

Сейчас важно понимать, что есть агрессор, которому нравится убивать и тех, кто разговаривает на русском языке, и тех, кто молит о пощаде на украинском. А есть воин-защитник, воин-освободитель – российский воин и донбасский ополченец. Поддержать тех, кто самоотверженно разгребает сейчас на земле братского нам народа копившуюся там десятилетиями свалку разномастного фашиствующего отрепья – наш долг. Как нередко пишут в соцсетях наши сограждане: хочется поклониться в пояс каждому, кто не только долгим и упорным ратным трудом поддерживал свою боеготовность, но и сейчас в тяжких битвах прикрывает своими спинами не только гражданских на украинской территории, но и фактически – всех нас! Держитесь, дорогие наши воины! На вас – вся надежда! Мы знаем, что успех специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине неотвратим! И постарайтесь вернуться живыми и невредимыми домой!

Всем, кому ненавистны идеологии фашизма и нацизма, кто отвергает дискриминацию людей по национальному, религиозному или языковому признаку, нужно сейчас сплотиться, и каждому на своём месте сосредоточить свои усилия по сохранению и славянского братства, и нашей общей великой истории. Представители всех народов Украины, Беларуси, России и других стран должны выступить за денацификацию и демилитаризацию Украины, потому что именно сейчас от исхода этой спецоперации зависит счастливое и безопасное будущее наших детей, наше мирное небо над головами! И тронувшая сердца миллионов бабушка со Знаменем Великой Победы фактически зовёт нас всех объединиться во имя общего мира, укрепления дружбы народов и созидания!

Мотева Ольга Сергеевна — член Общественной палаты Саратовской области, эксперт Агентства стратегических инициатив по Приволжскому федеральному округу, член Международного союза писателей (КМ), член Российского философского общества, член ВООВ СО «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

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