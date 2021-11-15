Правительству Саратовской области, Министерству природных ресурсов и экологии Российской федерации, Генеральной прокуратуре РФ.

Общественные организации, экологи и жители города Саратова обеспокоень планами Правительства Саратовской области по передаче особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Кумысная поляна» муниципалитетус изменением его статуса на «памятник природы». «Кумысная поляна» — это уникальный лесной массив, занимающий территорию 3700 га, расположение которого в городской черте придает ему еще большую ценность для жителей города как природной территории, выполняющей средозащитную, природоохранную и рекреационную функции. Статус «природного парка» защищает территории Кумысной поляны от застройки и хозяйственного освоения.

В начале ноября региональным министерством природных ресурсов и экологии и вице-губернатором области были официально озвучены планы лишить «Кумысную поляну» статуса природного парка, ликвидировать государственное учреждение, в пользовании и управлении которого он находится (ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна»), передать землю природного парка и его имущественный комплекс в собственность МО «Город Саратов» и придать лесному массиву статус «памятника природы».

Правительство области обосновывает это решение необходимостью создания на территории природного парка «Кумысная поляна» городского лесничества и планирует провести реорганизацию к 01.01.2022.

Мы считаем данное решение ошибочным, необоснованным, не отвечающим интересам жителей города, нарушающим наше право на благоприятную окружающую среду и противоречащим нормам действующего прироодоохранного законодательства и призываем Правительство Саратовской области отказаться от планов упразднения природного парка «Кумысная поляна» и передачи его в собственность города. Мы считаем озвученное обоснование передачи природного парка в собственность города необходимостью создания на итории Кумысной поляны городского лесничества со ссылками на требование прокуратуры и решение судов — ничтожными, не имеющим никакой силы. Данные требования предъявлялись прокуратурой в 2015 г. по нормам действовавшего на тот момент законодательства. И администрация города сопротивлялась созданию городского лесничества на территории природного парка 7 лет, оспаривая решения судов. Сегодня это стало уже неактуальным, т.к. с 01.01.2022 (т.е. всего через 1,5 месяца) вступают в силу изменения в Лесной кодекс (N9304-ФЗ принят 20.07.2021), согласно которым обязанность по созданию лесничеств на территориях ООПТ регионального значения переходит к органам власти субъектов федерации (п.7.4 ст.82 ЛК РФ), которую региональное министерство природных ресурсов и экологии исполнять не желает.

Мы считаем, что «создание городского лесничества» является лишь прикрытием, механизмом сделки по уступке правительством области прав собственности на земельный участок, имеющий статус особо охраняемой природной территории, что подтверждается обозначенными сроками решения этого вопроса — до конца года. После 01.01.2022 этот механизм станет не актуальным.

Мы выражаем обоснованное сомнение в способности администрации МО «Город Саратов» защитить и сохранить лесной массив Кумысной поляны, размеры которого сопоставимы с районами города (так, площадь Кумысной поляны в 5 раз превышает площадь Фрунзенского района). Саратовцы уже давно не питают никаких иллюзий в отношении компетентности городских чиновников в сохранении передачи в собственность муниципалитета земель особо охраняемых природных территорий выходит за рамки правового поля и полномочий субъекта федерации. Федеральным законодательством (N°33- ФЗ) не предусмотрен порядок реорганизации, изменения категории и упразднения ООПТ регионального значения, субъекты федерации не наделены такими полномочиями (Ф3-184, ст.26.3), регионального нормативного правого акта, регламентирующего данный вопрос, в Саратовской области не принято. Согласно ст.20 федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (N°33-Ф3) управление природными парками осуществляется государственными учреждениями субъектов Российской Федерации, которым в постоянное (бессрочное) пользование предоставляются земельные участки (в том числе земельные участки, на которых располагаются леса), и изъятие переданных земельных участков у госучреждения (или иное прекращение прав) запрещено. Возможность реорганизации природного парка с изъятием земли и передачей ее в собственность муниципалитета данным законом не предусмотрена. Планируемая реорганизация ООПТ регионального значения «Природный парк «Кумысная поляна» также противоречит требованиям ст.22 и 24 Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 N52-Ф3, так как последуюшее хозяйственное освоение и «благоустройство» парка окажет негативное влияние на сохранение среды обитания и численности объектов животного мира, обитающих в границах природного парка «Кумысная поляна», в том числе занесенных в Красные книги Саратовской области и Российской Федерации. Что противоречит национальным приоритетам сохранения биоразнообразия и естественных природных комплексов. Реорганизация природного парка в памятник природы также нарушает права жителей города Саратова на благоприятную окружающую среду, т.к. лишает их возможности отдыха в природных условиях в силу законодательных различий целей создания и функций этих категорий ООПТ. Законом «Об особо охраняемых природных территориях» рекреационная деятельность предусмотрена для природных парков (п.1 ст. 18), и не предусмотрена — для памятников природы (п.1 ст.25). Земельным кодексом РФ на землях ООПТ запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (п.3 ст.95 ЗК РФ). По совокупности это означает законодательный запрет на осуществление рекреационной деятельности на территории памятника природы.

Мы обращаемся к Министерству природных ресурсов Российской федерации не согласовывать изменение природоохранного статуса Кумысной поляны с «природного парка» на «памятник природы» и передачу его в распоряжение муниципалитета. Обязать правительство области вернуть в природоохранную зону природного парка «Кумысная поляна» 150 га лесного массива, незаконно переведенных в зону рекреационного обслуживания, и создать на территории природного парка лесничество. Провести проверку исполнения региональным министерством полномочий по обеспечению охраны ОСПТ регионального значения на территории МО «Город Саратов». В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N° 198 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере», предписывающего проведение тщательных проверок законности и обоснованности принятия решений о ликвидации, сокращении территории природно- заповедного фонда или об ослаблении его режима, просим органы государственного надзора провести проверку соответствия планируемых правительством области манипуляций с особо охраняемой природной территорией регионального значения Природный парк «Кумысная поляна» нормам и требованиям природоохранного законодательства, а также по исполнению предписаний природоохранной прокуратуры о внесении изменений в зонирование природного парка «Кумысная поляна» в части возвращения 150 га лесного массива в природоохранную зону. Учитывая вышеизложенное просим принять все возможные меры для предотвращения ликвидации природного парка «Кумысная поляна», передачи в управление, распоряжение и под охрану мэрии города Саратова уникального природного комплекса Кумысной полянь, являющегося частью природно- заповедного фонда России.

Варламов Андрей Григорьевич, заместитель председателя Общественного Совета при Саратовской областной Думе,

Пицунова Ольга Николаевна, руководитель Саратовского регионального отделения Российского Социально экологического союза,

Пинчук Андрей Анатольевич, директор Центра содействия экологическим инициативам;

Якушев Николай Николаевич, кандидат биологических наук по специальности «экология»

Родин Борис Михайлович, председатель экологического движения «Самозащита»,

Бочкарева Людмила Анатольевна, председатель Саратовской городской общественной организации защиты животных,

Рагуля Андрей Анатольевич, председатель региональной общественной организации «Экологическая застава»,

Меркулова Тамара Валериановна, уроженка Саратова, юрист,

Меркулов Сергей Валерьевич, житель города, менеджер,

Меркулова Валерия Сергеевна, уроженка Саратова, специалист SAP,

Пицунова Александра Андреевна, администратор группы «Зеленые улицы Саратова»,

Мухина Анна Эдуардовна, журналист, корреспондент ИА «Свободные новости», мама двоих детей,

Поспелов Глеб Юрьевич, врач, житель Саратова,

Рапопорт Наталья Евсеевна, почетный архитектор РФ, член Союза архитекторов РФ, член сообщества «Жить здесь»,

Голицын Алексей Александрович, председатель Градозащитного Совета при Саратовской областной Думе,

Ситникова Мария Витальевна, инженер- технолог,

Репин Александр Владимирович, житель города Саратова,

Симонова Марина Евгеньевна, художник,

Федина Юлия Александровна, житель города, общественное движение «Говорит Саратов»,

Мандрюк Алексей Анатольевич, бизнес-аналитик,

Ермишин Александр Владимирович, член Общественной палаты МО «Город Саратов», руководитель Общественного движения «Жить здесь!»,

Лайкаск Марина Станиславовна, главный редактор Агентства деловых новостей «Бизнес-вектор»,

Жулидова Юлия Дмитриевна, учитель русского языка и литературы, воспитьваю дочь, родилась и всю жизнь прожила в Саратове, с 2018 в Энгельсе,

Жулидов Сергей Анатольевич, музыкант, инженер-электрик,

Абрамова Мария Анатольевна, житель города Саратова, преподаватель, мама 3 детей,

Абрамов Андрей Сергеевич, житель города, блогер, многодетный отец,

Сиваченко Ольга Алексеевна, житель Саратова, почётный работник образования,

Сиваченко Анатолий Владимирович, житель города, педагог,

Гамаюнов Михаил Николаевич, житель города,

Ильменёва Тамара Николаевна, уроженка Саратовской области, бывший медицинский работник, пенсионерка,

Гузеева Марина Александровна, житель города, защитник природы,

Гузеев Александр Викторович, житель города, аналитик 1С,

Налимова Елена Викторовна, журналист, редактор,

Налимов Алексей Юрьевич, житель города,

Налимова Алена Алексеевна, житель города,

Бочкарева Наталья,

Нерода Маргарита Борисовна, репортер, житель города Саратова,

Налимова Алена Алексеевна, житель города,

Бочкарева Наталья,

Нерода Маргарита Борисовна, репортер, житель города Саратова.