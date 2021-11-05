Порядком потрепанная предыдущими экзекуциями туша природного парка уже положена на жертвенный алтарь, вокруг которого смиренно (директор парка) и нетерпеливо потирая руки (будущие владельцы) выстроились его очередные экзекуторы и похоронщики.

В общем, хана парку. Это стало абсолютно очевидным в ходе обсуждения доклада саратовского природоохранного министра на тему «как мы видим будущее парка». Будущего, как оказалось, у парка нет.

Если коротко, 3 ноября, на заседании рабочей группы по экологическому оздоровлению Саратовской области, министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин наконец четко артикулировал то, о чем давали нам понять в своих постах в Instagram мэр Исаев и вице-губернатор Роман Бусаргин. А именно: правительство области намерено до конца года ликвидировать ООПТ регионального значения — природный парк «Кумысная поляна». Вместе с учреждением, которое было создано для управления парком и для его охраны. Вместе со всем имуществом и теперь почти уже бывшими сотрудниками ГУСО, которые, как обещается, будут устроены то ли в новое природоохранное учреждение, то ли в городское лесничество.

ЗАЧЕМ?

Я честно старалась понять — зачем?! Я смотрела в глаза вице-губернатору Роману Бусаргину (министр глаз почти не поднимал) и изо всех сил старалась поверить, что все это делается во благо… Кого? Я старалась поверить в обещание Бусаргина, что ни одной пяди земли на Кумыске застроено не будет… Простите, не смогла. А кто бы смог? Даже г-жа Захарченко (городской эколог-озеленитель) откровенно ухмылялась. И поскольку истинные мотивы принесения Кумыски в жертву скрыты, то нам остается лишь перебирать версии. Официально озвученная версия делается для того, чтобы город мог создать лесничество — не выдерживает никакой критики. Уничтожить природный парк, перевести его в статус городских лесов лишь для того, чтобы городу было где поупражняться — по требованию прокуратуры — в лесозащите и лесовосстановлении? И что создание лесничества, якобы, невозможно без передачи земель Кумыски из области в город? Абсурд. Любопытно, в предписаниях прокуратуры по созданию лесничества содержится требование отмены природоохранного статуса Кумыски или изменении собственника земельного участка? Нам прокуратура отвечала, что статус «городских лесов» для природного парка — это дополнительная (!!) защита. Да и стала бы прокуратура требовать создания лесничества на территории Кумыски, находящейся в собственности области, если бы это было юридически невыполнимо.

Версия об увеличении площади городского озеленения за счет территории Кумыски тоже слабовата. Только ради отчетности раз в год вешать на себя содержание огромного парка, заниматься уборкой, лесозащитой и пр.? И все это за счет скудного городского бюджета? Нет, это слишком. Если, конечно, не найти способов извлечения доходов из этого куска земли. А это городские власти умеют. А потому самый очевидный мотив — желание городских властей распоряжаться землями Кумыски.

Вся эпопея с ликвидацией природного парка и госучреждения затеяна для того, чтобы передать 3,6 тыс га земель в собственность города.

О БЕДНОСТИ ПРИРОДНОГО ПАРКА И ЖАДНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Непонятны только мотивы областного правительства. Но если парки убивают, значит это кому-нибудь нужно? Версия об экономической подоплёке избавления области от бремени содержания природного парка- была опровергнута вице-губернатором. Дескать, о налоговых долгах ГУСО «Природный парк» ему ничего не известно. Хотя долги, как оказалось, имеются и — не малые. Благодаря стараниям городских чиновников земельный налог для природного парка вырос в 2020 году аж в 100 раз: вместо 300 тысяч теперь дирекции парка должна заплатить 27 млн. При этом годовое финансирование природного парка составляет около 10 млн в год. На все про все. Земельный налог на земли ООПТ — вообще нонсенс. Москва, например, освободила все ООПТ в границах города от уплаты земельного налога. Да и соседнее Соколовское муниципальное образование тоже никаких налогов с Кумыски не требует. Но Саратов — требует! И почти по максимальной ставке — 0,75%. Больше, чем для гаражей и автостоянок. И менять ничего не собираются. Пока. До смены собственника. А вот станут собственниками земли — и поменяют. Не правда чем-то попахивает? Уж не шантажом ли? По крайней мере, точно о-очень большим интересом к заветной земле. Земля = деньги? Земля = власти? Земля = возможность оказать услугу сильным мира сего?

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА, ИЛИ ПО ЗАКОНАМ 90-Х

Увы, получить заветную землю на Кумыске город не может, пока существует природный парк и его дирекция. Ибо согласно федеральному закону земли природного парка могут быть предоставлены в бессрочное пользования только госучрежденим субъектов РФ, осуществляющим управление природными парками, и не могут быть у них изъяты ни под каким соусом. А потому и выстраивается схема по ликвидации Дирекции парка (ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна») как юридического лица, распоряжающегося землей, — как способ преодоления законодательного запрета. Ведь прибрать к рукам имущество, оставшееся бесхозным, гораздо проще. Так делали в 90-х: нет хозяина — нет проблемы. И здесь та же схема: ликвидируем природный парк как ООПТ — ликвидируем ГУСО (и заодно запрет на изъятие земель) — передаем землю городу. И — город получает ничем не ограниченное право использования земли Кумыски. Отсюда и «растут ноги» у идеи преобразования природного парка в памятник природы. Другого сколь-нибудь логичного объяснения этому нет. При этом, если даже Кумыске дадут статус памятника природы, то создавать для его охраны новое юрлицо- не обязательно. Минприроды намерено выдать охранное обязательство на Кумыску городской структуре (скорее всего — тому же лесничеству). Как в свое время проделали это с Горпарком. Что происходит с переданными третьим лицам ООПТ и расположенными на них охраняемыми объектами, мы видим на примере все того же городского парка.

С позиции разработчиков схемы у нее сразу несколько плюсов. Область сбрасывает с себя балласт содержания и охраны значительного по площади лесного массива. Город получает в собственность заветный кусок земли, которым может свободно распоряжаться. А бонусом к нему возмещение из областного бюджета расходов на обеспечение режима охраны памятника природы. Да и где-то там еще маячит выполнение предписания прокуратуры о создании лесничества. (прим. Почему правительство области не волнует выполнение предписания прокуратуры о возвращении 150 га леса на Кумысной поляне, незаконно переведённых из природоохранной в рекреационную зону?)

Есть только одна заковырка. Федеральным законодательством не предусмотрена ликвидация ООПТ регионального значения. Субъекты РФ такими полномочиями не наделены, порядок и основания ликвидации — не прописаны. Другие субъекты прописали это в своих региональных законах. У нас, по уже сложившейся традиции, такого закона нет. И значит, областные и городские чиновники должны соизмерять свои действия с федеральным законодательством. Должны, но не хотят.