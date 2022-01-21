​Выложили 500 адовых фоток внутреннего мира вошьдя.

Я могу только одно сказать: такими случаями должны заниматься не политики, не архитекторы и не журналисты. А психиатры.

Потому что если человек в таком возрасте жаждет жить в интерьерах станции метро «Курская» и много лет тратит на это колоссальные деньги — это диагноз.

Человек к 70 годам обычно уже стремится к домику в лесу, тишине, покою, хорошим книгам, рыбалке и философским спорам за чаем с закадычными друзьями.

Чтоб вещи не отвлекали, быт был минимальным, теплым и комфортным. Чтоб никто лишний не мозолил глаза. Чтоб цветы, вода, собака и кошка рядом. Вязаный плед, тапочки.

Чтоб жизнь в гармонии и тишине.

А не вот это всё.

Вообще я убеждена, что тёмная, неутолимая страсть к безвкусной, адской роскоши — это душевная болезнь. Патология мозга какая-то.