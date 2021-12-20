Посетила Театральную площадь.

Впечатления следующие:

1.Хорошо, что появилась современная новогодняя ёлка. Однако была удивлена, что гирлянды имеют белые провода, а не в тон «хвои».

2. Окружение ёлки в жутком состоянии: площадь не убрана от снега и льда, много воды, контейнеры для мусора переполнены и расположены на фоне обновлённой новогодней ёлки, другие элементы оформления не подходят тем, что не сочетаются друг с другом. Они просто разбросаны как попало. Например, световой домик рядом с домом Деда Мороза и напротив памятника Борцам революции… Почему бы этот домик не поставить там, где есть площадка с гирляндой?!

Вот так хороший посыл по установке новой новогодней ёлки обернулся неумелым оформлением и содержанием территории вокруг.