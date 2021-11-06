Старое и новое здания — их объединяет озеленение, скрывая недостатки и подчёркивая достоинства, что в целом, и создаёт комплекс казалось бы разных сооружений, но, возможных, для определённых территорий города.

Однако тот подход, который выбрал Саратов, уничтожая всё (старые дома, зелёные насаждения, ландшаф…) без разбора, ведёт к гибели среды и её комфортности, пагубно влияет на эмоциональное состояние граждан и их здоровье в целом.

Необходимо оставлять малую этажность в центре города и старые фасады, которые следует реставрировать и проводить реконструкцию, формируя удобства внутри зданий; сохранять взрослые деревья, лечить и укреплять их, если это необходимо, оберегать рельеф, как достояние, а не выравнивать его, делая убогое пространство; очищать водоёмы и организовывать их там, где это возможно, а не там, где это нелепо…

Помнить, что здания и урбанистическая природа (растения, рельеф, вода) едины — это есть правильные градостроительные решения, это есть архитектурно-ландшафтные комплексы и комфортная атмосфера города, о которой говорят всё, но разрушают её ежедневно с пафосным лозунгом об якобы «сформированной комфортной среде»…