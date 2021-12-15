На нашей улице появился новый контейнер для мусора, который удалось рассмотреть.

Это и хорошо, и не очень.

1. Контейнер не эстетичен и не эргономичен, к сожалению. Из-за его формы и материала на нём будет задерживаться снег.

2. Нет крышек, поэтому при нагревании летом из «глазниц»- отверстий будет идти неприятный запах прямо на тротуар, где ходят люди.

3. Отверстия для мусора тоже неудобные и к мусорному контейнеру проход не обеспечен.

4. Контейнер не имеет отделений для раздельного мусора, как было заявлено ране.

5. Контейнер не имеет современный вид, такой, какой устраивают в других городах (фотоколлаж 2).

Тем не менее, возможно, эти замечания заметят и в скором времени контейнеры для мусора будут не только функциональны, современны, но и привлекательны.

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