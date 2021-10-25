Любое сооружение должно вписываться в среду, будь то среда природная или антропогенная.

Общественные туалеты — это объекты, которые обязаны создавать ансамбли, гармонию в городском пространстве.

Однако такие необходимые туалеты превращаются в предметы, разрушающие город и его стилистику.

фото вначале — сравнение общественных туалетов, то, что сейчас в Саратове и в других городах, а далее — туалеты в мире, которые не только креативные, но и составляющие части градорешений…

Нельзя создавать маразм и доводить до сарказма.

Средовой подход никто не отменял. Если такое сооружение является акцентом в среде, то его не делают типовым, создают в стилистике с окружением, а, если, оно рядовое, наоборот, не выпячивают, а убирают в «карман», скрывают в зелёных насаждениях, или «растворяют» в пространстве, например, посредством зеркальных панелей, или стрит-арт…

В любом случае, необходимо думать, прежде чем воплощать что-либо.