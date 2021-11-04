К сожалению, в Саратове можно увидеть такую картину повсеместно, где просто «растыкивают», как придётся или как «рука возьмёт», зелёные насаждения, в том числе кустарники.

Например, недавно в реконструированном сквере на улице Вавилова под существующие ели «воткнули» барбарисы.

А знаете ли вы вообще, что растет под елями? Взрослые ели затеняют пространства. С возрастом хвоя из веток осыпается и под деревом образуется «ковер», происходят естественные процессы и почва закисляется. Кроме того, под елью практически все время тень.

Немного найдется растений, которые будут расти и полноценно развиваться в таких неблагоприятных условиях. Однако в приствольную зону ели можно высадить стелющиеся можжевельники. Они любят кислую почву, хорошо переносят тень. Разнообразие сортов можжевельников столь велико, что с легкостью можно создать весьма интересные композиции. Дёрен, посаженный под елью, быстро разрастается и за короткое время может освоить всю площадь приствольного круга!

А вот другие кустарники, включая барбарисы, несмотря на кислую почву, в которой они неплохо растут, потеряют свою окраску из-за недостаточного солнечного света. Их необходимо высаживать на фоне хвойных насаждений или вокруг них. То же самое и со спиреями, гортензиями, чубушниками..

Прежде, чем что-то делать по посадкам растений, необходимо знать совместимость их друг с другом, создавать композиции из них, а не просто высаживать второпях, что приглянулось и что услышали всуе..

Жаль, что это не хотят понять те, кто отвечает за такие преобразования…