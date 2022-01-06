Решили прогуляться по ул. Рахова до городского парка, и вот впечатления по уборке тротуаров по данному маршруту.
1. Кировский район.
Тротуары не очищены, включая пешеходные переходы, которые ведут, например, к соцзащите через улицы Кутякова, Гоголя, Зарубина.
Практически не убран снег и с бульвара.
А ведь будет плюсовая температура и дождь, всё растает, следом снова мороз-гололёд и травмы у людей!
Горы снега необходимо сразу увозить. Техника ведь есть, но её не видно.
2.Фрунзенский район.
Здесь неплохо очистили бульвар, но тротуары непроходимые…
3. Октябрьский район.
То же, что и в Кировском.
Замечены были трое рабочих дорожной службы, у которых была одна лопата на троих, и они мирно ковыряли ей снег, стоя на одном месте.
На обратном пути заметили вялую уборку снега на ул. Рабочей. Если в таком темпе будут работать, то будет так, как зимой 2018/2019 г.
Очень грустно, что ходить по городу невозможно, а ссылаться на то, что много снега и не успевают с ним справиться, считаю неправильным, ведь в городе техника есть, но используется она не эффективно и не планово.
Все фотографии мои и сделаны по курсу движения.
Критика конструктивная, чтобы ни говорил мэр…
Пожалуйста, обратите внимание и помогите решить проблему для обычных людей по уборке тротуаров.