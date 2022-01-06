Решили прогуляться по ул. Рахова до городского парка, и вот впечатления по уборке тротуаров по данному маршруту.

1. Кировский район.

Тротуары не очищены, включая пешеходные переходы, которые ведут, например, к соцзащите через улицы Кутякова, Гоголя, Зарубина.

Практически не убран снег и с бульвара.

А ведь будет плюсовая температура и дождь, всё растает, следом снова мороз-гололёд и травмы у людей!

Горы снега необходимо сразу увозить. Техника ведь есть, но её не видно.

2.Фрунзенский район.

Здесь неплохо очистили бульвар, но тротуары непроходимые…

3. Октябрьский район.

То же, что и в Кировском.

Замечены были трое рабочих дорожной службы, у которых была одна лопата на троих, и они мирно ковыряли ей снег, стоя на одном месте.

На обратном пути заметили вялую уборку снега на ул. Рабочей. Если в таком темпе будут работать, то будет так, как зимой 2018/2019 г.

Очень грустно, что ходить по городу невозможно, а ссылаться на то, что много снега и не успевают с ним справиться, считаю неправильным, ведь в городе техника есть, но используется она не эффективно и не планово.

Все фотографии мои и сделаны по курсу движения.

Критика конструктивная, чтобы ни говорил мэр…

Пожалуйста, обратите внимание и помогите решить проблему для обычных людей по уборке тротуаров.