Вернулись из города Хвалынск.

Волшебная природа, но и порадовало состояние дорог, тротуаров и контейнеров для мусора.

На всём протяжении пути не было завалов дорог и тротуаров в городах, которые мы проезжали (Энгельс, Балаково), и конечно, в Хвалынске — поразили широкие, очищенные от снега тротуары, лестницы, пешеходные переходы…, а ещё удивили пустые, опрятные контейнеры для мусора, чистые снаружи и целые.

Хвала руководителям этих городов за контроль и качество содержания среды, а также за уважение к жителям этих мест!

Особенно это бросается в глаза после труднопроходимых пешеходных путей и завалов мусора рядом со сломанными контейнерами в областном центре.

Не павда ли, странно, что в одном регионе такие разные по качеству комфортной среды города?