Поиском бренда Саратова решили заняться всей семьёй.

Анализируя все символы Саратова, которыми оперирует и наша область в целом, установили следующее:

— мост — это хоть и саратовский, но всё же 1/2 принадлежит городу Энгельс;

— калач — он хоть и саратовский, но создан из пшеницы, растущей в полях всей области, а не в Саратове;

— консерватория — это хоть и памятник архитектуры города, но несколько раз перестраивалась,

— монумент «Журавли» — замечательный объект и ценный для Саратова, но город не принимал участия в военных действиях, аналогичные «памятные знаки» есть в других населенных пунктах;

— цирк — да, мы гордимся им, но всё равно, первый стационарный цирк открылся в 1827 г. в С.-Петербурге.

Таким образом, мы пришли к выводу, что возможным брендом для нашего города может стать «Саратовская гармонь», в связи с тем, что появилась она впервые в 1855 (или 1856) г. как инструмент, который изготавливался гармонными артелями в именно в нашем городе. Первая гармонная мастерская в Саратове была открыта Николаем Геннадьевичем Карелиным в 1870 г. на Никольской улице (ныне ул. Радищева).

Гармони украшались деревянной резьбой, бархатом, кожей, мельхиоровыми накладками. В 1920-е гг. кустарей-гармошечников объединили в артель «Саратовская гармонь» и выделили им помещение на ул. Цыганской (ныне ул. Кутякова), дом 5. Со временем артель расширилась и превратилась в целое предприятие, выпускавшее до 8000 гармоней в год. Делались и заказные, и концертные инструменты для музыкантов- профессионалов. В доме N 6 по ул. Кутякова с 1954 по 2000 гг. находился цех по производству саратовской гармоники. В 1968 г. цех вошёл в состав Саратовской фабрики музыкальных инструментов.

В логотипе бренда на фоне Саратовской гармони можно разместить зелено-голубую полосу, символизирующую реку Волгу с надписью «Саратов».